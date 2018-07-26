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إصابة ربة منزل وابنها في مشاجرة مع ملاك عقار بسبب الإيجار القديم بالمطرية

منذ 38 دقيقة
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إصابة ربة منزل وابنها في مشاجرة مع ملاك عقار بسبب الإيجار القديم بالمطرية

تباشر نيابة المطرية، التحقيق في واقعة تشاجر ملاك عقار، اعتدوا بالضرب المبرح على سيدة ابنها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الذراع اليمنى، وإصابة ابنها بسبب قانون الإيجار القديم، ورغبتهم في طردهم.

البداية بتلقي قسم شرطة  المطرية بلاغا بحدوث مشاجرة، وإصابة ربة منزل وابنها، وبعد التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية تبين حدوث مشاجرة بين طرفين  ملاك عقار وربة منزل وابنها بسبب خلافات الجيرة والخلاف على أجرة الشقة، على الفور تم القبض على أطراف المشاجرة، واصطحابهم لديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتستكمل التحقيق.

 

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