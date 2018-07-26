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43 مخالفة تموينية متنوعة بالمنوفية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 88
43 مخالفة تموينية متنوعة بالمنوفية

حررت مباحث تموين المنوفية اليوم الخميس 26يوليو، 43 قضية تموينية تنوعت بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز ومنها ضبط 2 طن أعلاف مجهول المصدر بمحل أعلاف بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 جاري العرض علي النيابة بعد تحرير المحاضر.

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