مصرع طفل إثر صدم سيارة مجهولة له أمام منزله

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لقى طفل 4 سنوات مصرعه اليوم الخميس 26يوليو،نتيجة صدم سيارة له وفرارها أثناء لهوه أمام منزله بأحد قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

قررت النيابة دفن الجثة لعدم توصل التحريات إلى شبهة جنائية فى الوفاة، بعد تحرير المحضر اللازم عن الحادث.