Responsive image

22º

27
يوليو

الجمعة

26º

27
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • صحيفة معاريف: الإدارة الأمريكية وافقت على دعم خطة لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم بالضفة الغربية رداً على عملية الطعن أمس
     منذ حوالى ساعة
  • ليبرمان: بناء 400 وحدة سكينة في مستوطنة آدم ردا على هجوم طعن هناك
     منذ حوالى ساعة
  • الذهب عيار (21) يسجل 617 جنيهًا للجرام
     منذ حوالى ساعة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" بالضفة الغربية وتكثف تواجدها العسكرى
     منذ حوالى ساعة
  • 15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق بـ3 مخازن أخشاب فى عزبة خير الله
     منذ حوالى ساعة
  • الإمارات: هجوم الحوثيين على شحنات النفط عمل غير مسئول على الإطلاق
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:30 صباحاً


الشروق

6:05 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:57 مساءاً


العشاء

9:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 86
قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة  ، اليوم الجمعة 27 يوليو ، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقى – منطقة العجوزة – شارع النيل"، وذلك ابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة 27/7/2018، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

وطالبت الشركة ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers