قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ، اليوم الجمعة 27 يوليو ، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقى – منطقة العجوزة – شارع النيل"، وذلك ابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة 27/7/2018، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

وطالبت الشركة ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

