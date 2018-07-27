انتحار عامل بالإسكندرية بعد مروره بأزمة نفسية

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أقدم عامل على الانتحار عبر قع شرايين يده البسرى داخل شقة سكنية بالعقار رقم 3 مساكن الجمهورية دائرة القسم، في محافظة الإسكندرية.

وبالمعاينة الأولوية تبين ووجود القتيل مسجي أعلى سرير بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بشرايين اليد اليسرى وعُثر بجواره على شفرة موس ملوثه بالدماء.

وبسؤال نجله ك ح ع 36 سنة عامل مقيم بذات المساكن أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن والده كان يُقيم بمفرده ويعاني من مرض الضغط والسكر وأصيب بحالة نفسيه سيئة خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للإنتحار ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .