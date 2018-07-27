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مصرع شاب واصابة 2 آخرين إثر تصادم دراجة بخارية وترويسكل

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 66
مصرع شاب واصابة 2 آخرين إثر تصادم دراجة بخارية وترويسكل


مصرع شاب لم يمر على زواجه 5 أيام، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، فيما أصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وترويسكل على طريق "تلبانة- المنصورة"، وتلقى أمن الدقهلية تلقى إخطارا من المنصورة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق تلبانه المنصورة أمام قرية تلبانة التابعة للمركز ووجود متوفى ومصابين.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى مكان البلاغ وتبين ان الحادث عباره عن تصادم دراجة بخاريه يستقلها محمد ياسر محمد حافظ 22 سنه ومقيم بقرية كوم الدربى مع تروسيكل مما ادى الى انقسام الدراجه نصفين ومصرعه فى الحال كما تبين إصابة كل من محمد رضوان وحمادة عباس وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبالفحص وبسؤال الاهالى تبين ان المتوفى عريس جديد ولم يمر على زواجه 5 أيام إلا أنه خرج لشراء بعض الاحتياجات المنزلية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتسليم الجثة لذويه ودفنها.
 

 

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