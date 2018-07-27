أصابة طفلان وشاب بحالة تسمم غذائي في الوادي الجديد



تلقى أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، إخطارا يفيد أصابة طفلان وشاب، بحالة تسمم غذائي بقرية الخرطوم جنوب مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وهما: محمود أحمد الضبع 6 سنوات ووشقيقه محمد 15 سنة، وعبد الله رشيد الضبع 3 سنوات من قرية الخرطوم بمركز الخارجة لمستشفى الخارجة العام ومصابين بحالة تسمم غذائي.

وأكد الدكتور سعيد حسان، مدير مستشفى الخارجة العام، تقديم الخدمات العلاجية لهم وإجراء التحاليل الطبية لهم لمعرفة نوع التسمم في ظل تأكيد أسرة الأطفال عدم معرفتهم بأسباب التسمم، تحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

