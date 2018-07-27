العثور على جثة طفل محترقة داخل المحلات المتفحة في حريق الموسكي



كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، تفاصيل جديدة حول واقعة العثور علي جثة طفل محترقة داخل أحد المحال المتفحمة في حريق مول الموسكي، وتبين أنه أثناء نشوب الحريق كان الطفل نائمًا داخل المحل، وكانت جميع الأبواب مغلقة بالأقفال، نظرًا لوقوع الحريق بعد مواقيت العمل الرسمية وإغلاق المول وخلوه من العمال.

وعثر الأهالى بمنطقة الموسكى على جثة طفل داخل أحد المحال المتضررة من حريق الموسكي، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل محترقة وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وكان حريق نشب في أحد المخازن الخاصة بالملابس في شارع جوهر الصقلي في حي الموسكي وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.



