أصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق "قنا- سفاجا"

تلقي أمن قنا، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، إخطارا يفيد بإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو بالكيلو 15 بطريق _ سفاجا، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.