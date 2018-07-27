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أصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق "قنا- سفاجا"

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 89
أصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق "قنا- سفاجا"

تلقي أمن قنا، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، إخطارا يفيد بإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو بالكيلو 15 بطريق _ سفاجا، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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