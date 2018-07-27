Responsive image

27
يوليو

الجمعة

26º

27
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • قوات الاحتلال تُغلق مسجد قبة الصخرة وتحتجز النساء بداخله
     منذ 7 ساعة
  • مراسل شهاب: قوات الاحتلال تحاول إجبار الشبان على الخروج من المسجد الأقصى
     منذ 8 ساعة
  • مراسل شهاب: إصـابات إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى
     منذ 8 ساعة
  • صحيفة معاريف: الإدارة الأمريكية وافقت على دعم خطة لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم بالضفة الغربية رداً على عملية الطعن أمس
     منذ 10 ساعة
  • ليبرمان: بناء 400 وحدة سكينة في مستوطنة آدم ردا على هجوم طعن هناك
     منذ 10 ساعة
  • الذهب عيار (21) يسجل 617 جنيهًا للجرام
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:30 صباحاً


الشروق

6:06 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:38 مساءاً


المغرب

7:56 مساءاً


العشاء

9:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

وفاة طفلة فلسطينية وإصابة 90 آخرين بالتسمم في شرم الشيخ

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 88
وفاة طفلة فلسطينية وإصابة 90 آخرين بالتسمم في شرم الشيخ

توفيت الطفلة تاليا يوسف الخالدي 9سنوات من مخيم الجلزون قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، وأصيب نحو 90 آخرين، اليوم الجمعة 27 يوليو ، بالتسمم بأحد مطاعم الفنادق في شرم الشيخ بمصر،التي تقيم فيه العائلة التي وصلت قبل أيام في رحلة سياحية، ومعها مجموعة من عائلات المخيم إلي مصر.

 وأكدت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن الرئيس محمود عباس كلّف السفارة بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلّقة بنقل جثمان الطفلة تاليا، ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين تعرضوا للتسمم، ومتابعة التحقيق مع الجهات المصرية المسؤولية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers