وفاة طفلة فلسطينية وإصابة 90 آخرين بالتسمم في شرم الشيخ

توفيت الطفلة تاليا يوسف الخالدي 9سنوات من مخيم الجلزون قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، وأصيب نحو 90 آخرين، اليوم الجمعة 27 يوليو ، بالتسمم بأحد مطاعم الفنادق في شرم الشيخ بمصر،التي تقيم فيه العائلة التي وصلت قبل أيام في رحلة سياحية، ومعها مجموعة من عائلات المخيم إلي مصر.

وأكدت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن الرئيس محمود عباس كلّف السفارة بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلّقة بنقل جثمان الطفلة تاليا، ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين تعرضوا للتسمم، ومتابعة التحقيق مع الجهات المصرية المسؤولية.