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ضبط أدوية صدر بها منشور غش تجاري في الشرقية

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 90
ضبط أدوية صدر بها منشور غش تجاري في الشرقية


 اسفرت حملة في الشرقية، مساء اليوم الجمعة، 27 يوليو، عن ضبط عدد ٨٤٨ قرص أدوية صدر بها منشور غش تجاري ٥١ لسنه ٢٠١٨، وعدد ٢٠٠ امبولة خاصه بوزارة الصحه والسكان محظور بيعها بالصيدليات، وعدد ٦٦٠ قرص أدوية جدول ثان مؤثر علي الحالة النفسيه بدون فواتير، عدد ٢١ أمبولة نالوفين جدول مخدرات بدون فواتير، ٤٢٥ قرص فيال أدوية عينات مجانية معدة للبيع، ٥٦٠ قرص زجاجة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، ٣٤٥ قمع أنبوبة محفوظة في مكان ودرجة حرارة غير مناسبين، مما يؤثر على فعالية الدواء، وعدد ٢ مخالفة لافتة صيدلية، كما تم تحريز عدد ٢ دفتر أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية لعدم التسجيل بهم والتلاعب بالارصدة المنصرفة.

 

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