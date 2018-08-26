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أونروا: لا أحد يملك صلاحية تغيير طبيعة عمل الوكالة غير الأمم المتحدة

منذ 3 يوم
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أونروا: لا أحد يملك صلاحية تغيير طبيعة عمل الوكالة غير الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد 26 أغسطس ، ردا على وسائل الإعلام الصهيونية حول نية الإدارة الأمريكية تغيير عمل الوكالة ،" إن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة، هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها".

وأضاف أبو حسنة " الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من منحت أونروا التفويض وفق قرار 302 الصادر عام 1949، وهي من تملك الصلاحية لتغيير التفويض".

وأوضح ابو حسنه" من أراد أن يغيّر طبيعة عمل أونروا أو طبيعة التفويض الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية العامة؛ التي منحت الوكالة التفويض".

وكانت وسائل إعلام صهيونية منها القناة الثانية، قد قالت مساء أمس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تغير من طريقة عمل الوكالة وتهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"

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