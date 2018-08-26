الخضري: 20 ألف فلسطيني في غزة ما زالوا مهجّرين من منازلهم

صرح جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة، اليوم الأحد 26 أغسطس ،في بيان له إن "نحو 20 ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون مهجرين من منازلهم المدمرة بسبب الحرب الصهيونية عام 2014 ، الأمر الذي يتطلب التحرك السريع لإنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن".

وذكر أن بناء هذه المنازل يحتاج نحو 150 مليون دولار.

ويقيم المهجّرون منذ 2014 داخل غزة، إما في خيام أو بيوت من صفائح (كونتينرات) أو بيوت مستأجرة.

ودعا الخضري المانحين المُتعهدين بمؤتمر القاهرة (عقب نهاية الحرب)، للإيفاء بوعودهم "باعتبار ذلك استحقاق أخلاقي وإنساني وقانوني".