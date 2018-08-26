Responsive image

28º

29
أغسطس

الأربعاء

26º

29
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية بتهمة اختلاس أموال
     منذ 12 ساعة
  • العراق.. مقتل سبعة أشخاص بينهم جنديان في تفجيربـ"محافظة الأنبار"
     منذ 13 ساعة
  • الصين.. مصرع سبعة أشخاص إثر غرق سفينة شحن
     منذ 13 ساعة
  • 7 قتلى من الجيش العراقي والحشد العشائري في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بمدينة القائم الواقعة على الحدود السورية
     منذ 13 ساعة
  • الإعدام شنقا لـ 6 معتقلين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"
     منذ يوم
  • اليابان تعلن تقديم دعم بـ 5.4 مليون دولار للأونروا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

12:56 مساءاً


العصر

4:30 مساءاً


المغرب

7:26 مساءاً


العشاء

8:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يمهل عائلة فلسطينية يومين لإخلاء منزلها لهدمه للمرة الثالثة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 361
الاحتلال يمهل عائلة فلسطينية يومين لإخلاء منزلها لهدمه للمرة الثالثة


أمهلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 26 أغسطس ، عائلة أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب رام الله بإخلاء منزلها، تمهيدا لهدمه.

وكان جيش الاحتلال أخذ قياسات منزل عائلة أبو حميد في الرابع عشر من الشهر الجاري، علما أن المنزل تم هدمه عام 1994، فيما تم هدم منزل آخر يعود للعائلة عام 2003.

ويزعم الاحتلال بأن نجلها اسلام أبو حميد الذي اعتقل في السادس من شهر حزيران الماضي، ألقى "بلاطة" على جندي صهيوني من وحدة دفدوفان الخاصة أثناء اقتحام مخيم الأمعري في شهر أيار الماضي، حيث أصيب بجروح بالغة، وأعلن لاحقا عن مقتله.

يذكر أن أم ناصر أبو حميد 72 عاما، والدة لـ6 اسرى وشهيد، وهم: الشهيد عبد المنعم الذي ارتقى شهيدا في مخيم قلنديا في العام 2002، والأسير ناصر (37 عاما) ومحكوم بسبعة مؤبدات وخمسين عامًا، ونصر (35 عامًا) محكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، وابنها شريف (29 عاما) محكوم بالسجن لأربعة مؤبدات، وابنها الأخير الأسير محمد (24 عاما) محكوم بمؤبدين و30 عامًا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers