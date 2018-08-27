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إعادة فتح معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 205
إعادة فتح معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة

 

أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الإثنين 27 أغسطس ، إعادة فتح  معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة بعد أكثر من أسبوع على إغلاقه وفق ما أفادت به الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية.

ويأتي قرار إعادة الفتح بعدما أوعز وزير الدفاع الصهيوني  أفيغدور ليبرمان الأحد بفتح المعبر "في أعقاب الهدوء السائد خلال الأسبوع الأخير، وانخفاض معدل الأحداث"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ولفت البيان إلى أنه "بعد مشاورات مع أركان جيش الدفاع، ووحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق وغيرها من الجهات الأمنية، أوعز وزير الدفاع بإعادة فتح معبر إيريز اعتبارًا من يوم الاثنين". 

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