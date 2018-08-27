قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين

قامت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الإثنين 27 أغسطس ، باعتقال 7 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس وأبعدت مقدسية وابنتها عن المسجد الأقصى المبارك أسبوعين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .



وذكرت وسائل الإعلام ، إن قوات الاحتلال قامت باعتقال الناشط المقدسي زهير خضر عبد الفتاح الرجبي (47 عاما)، من منزله بحي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، قررت سلطات الاحتلال، الإفراج عن الفتاة المقدسية شفاء أبو غالية (16 عاما) بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وذلك عقب التحقيق معها بمركز التوقيف المعروف باسم "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، لعدة ساعات.