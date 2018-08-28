الاحتلال الصهيوني يهدم منزل شهيد نفذ عملية طعن شمال مدينة رام الله

منذ يوم

هدمت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس ، منزل عائلة الشهيد الفتى "محمد طارق دار يوسف" (17 عاماً) في قرية كوبر، شمال مدينة رام الله.

وقد جاء قرار الهدم كعقاب للعائلة على تنفيذ الفتى عملية طعن داخل مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي قرية جبع شرقي القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مصرع مستوطن، وإصابة 3 آخرين.

وذكر شهود عيان ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر بأكثر من 20 آلية عسكرية، ترافقها جرافة عسكرية ضخمة، وهدمت الجرافة المنزل بشكل كامل وسوته بالأرض.

ورافقت قوات الاحتلال طائرة استطلاع حامت في سماء البلدة خلال عملية الهدم والمواجهات.