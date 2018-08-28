Responsive image

28º

29
أغسطس

الأربعاء

26º

29
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية بتهمة اختلاس أموال
     منذ 12 ساعة
  • العراق.. مقتل سبعة أشخاص بينهم جنديان في تفجيربـ"محافظة الأنبار"
     منذ 13 ساعة
  • الصين.. مصرع سبعة أشخاص إثر غرق سفينة شحن
     منذ 13 ساعة
  • 7 قتلى من الجيش العراقي والحشد العشائري في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بمدينة القائم الواقعة على الحدود السورية
     منذ 13 ساعة
  • الإعدام شنقا لـ 6 معتقلين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"
     منذ يوم
  • اليابان تعلن تقديم دعم بـ 5.4 مليون دولار للأونروا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

12:56 مساءاً


العصر

4:30 مساءاً


المغرب

7:26 مساءاً


العشاء

8:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حركة "فتح": سلمنا ردنا النهائي على الورقة المصرية للمصالحة

منذ يوم
عدد القراءات: 736
حركة "فتح": سلمنا ردنا النهائي على الورقة المصرية للمصالحة

 

أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس ، إنها سلمت السلطات المصرية ، ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة والتهدئة في غزة . 

وقال  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد في حديث إذاعي لـ"صوت فلسطين"، أن المسؤول المصري أشاد بما قال عنها "الإيجابية التي وجدها في هذا الرد الذي اتسم بالوضوح والدقة".

وطالب الأحمد،بإطلاع حركة حماس على تفاصيل رد حركة فتح، لـ"الوصول التدريجي والمتوازي لتنفيذ كافة الخطوات ولا سيما عودة الوزراء، بشكل قانوني ومئة في المئة دون التدخل من أحد، وإنهاء عمل اللجنة التي شكلت لبحث وضع الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وإنهاء عمل اللجان الأخرى سواء المصالحة المجتمعية أو الحريات العامة، أو قضايا الأمن".

 ودعا "الأحمد" ، الجانب المصري بدعوة حركتي "حماس" وفتح" لإعلان الاتفاق ، من ثم دعوة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (فصائل منظمة التحرير وحركتي الجهاد والإسلامي وحماس) على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين الاجتماعين فترة أسبوع.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers