حركة "فتح": سلمنا ردنا النهائي على الورقة المصرية للمصالحة

أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس ، إنها سلمت السلطات المصرية ، ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة والتهدئة في غزة .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد في حديث إذاعي لـ"صوت فلسطين"، أن المسؤول المصري أشاد بما قال عنها "الإيجابية التي وجدها في هذا الرد الذي اتسم بالوضوح والدقة".

وطالب الأحمد،بإطلاع حركة حماس على تفاصيل رد حركة فتح، لـ"الوصول التدريجي والمتوازي لتنفيذ كافة الخطوات ولا سيما عودة الوزراء، بشكل قانوني ومئة في المئة دون التدخل من أحد، وإنهاء عمل اللجنة التي شكلت لبحث وضع الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وإنهاء عمل اللجان الأخرى سواء المصالحة المجتمعية أو الحريات العامة، أو قضايا الأمن".

ودعا "الأحمد" ، الجانب المصري بدعوة حركتي "حماس" وفتح" لإعلان الاتفاق ، من ثم دعوة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة (فصائل منظمة التحرير وحركتي الجهاد والإسلامي وحماس) على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين الاجتماعين فترة أسبوع.