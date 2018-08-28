اليابان: استمرار النشاطات الاستيطانية انتهاكًا للقانون الدولي

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اكد السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية "تاكيشي أوسوغا" في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس ،أن حكومة بلاده تدين إقرار قوات الاحتلال الصهيوني خططاً لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي.

وأبدت الحكومة اليابانية أسفها على استمرار النشاطات الاستيطانية بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة بما فيها اليابان لتجميد تلك النشاطات.

وأوضحت أن "حكومة بلاده طالبت الكيان الصهيونى مرارًا وتكرارًا لتجميد نشاطاتها الاستيطانية بشكل كامل، وتجميد نشاطاتها الاستيطانية والامتناع عن تنفيذ مخطط البناء"