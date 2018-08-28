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قوات الاحتلال تبعد معلمة مقدسية عن الأقصى لـ6 أشهر

منذ يوم
عدد القراءات: 316
قوات الاحتلال تبعد معلمة مقدسية عن الأقصى لـ6 أشهر

ابعدت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس ، معلمة مقدسية عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور؛ بذريعة أنها "تشكل خطرًا" في المسجد، عقب استدعاءها للتحقيق معها في مركز "القشلة" التابع لها غرب القدس، وتسليمها خريطة توضح الأماكن التي لا يسمح لها الوصول إليها والتواجد فيها.

وعمّمت شرطة الاحتلال اسم المعلمة المقدسية، هنادي حلواني، وفلسطينيات أخريات على أبواب المسجد لمنع دخولهن إليه للفترة المذكورة، بحجة أنهن "يتصدين للمستوطنين، ويصرخن بالتكبير في وجوههم أثناء اقتحاماتهم للأقصى".

وتعد حلواني من روّاد المسجد الأقصى ومعلّماته، ممن تلاحقهنّ قوات الاحتلال باستمرار، وتمنع دخولهن للمسجد الأقصى بين الوقت والأخر.

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