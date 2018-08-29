Responsive image

28º

29
أغسطس

الأربعاء

26º

29
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية بتهمة اختلاس أموال
     منذ 12 ساعة
  • العراق.. مقتل سبعة أشخاص بينهم جنديان في تفجيربـ"محافظة الأنبار"
     منذ 13 ساعة
  • الصين.. مصرع سبعة أشخاص إثر غرق سفينة شحن
     منذ 13 ساعة
  • 7 قتلى من الجيش العراقي والحشد العشائري في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بمدينة القائم الواقعة على الحدود السورية
     منذ 13 ساعة
  • الإعدام شنقا لـ 6 معتقلين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"
     منذ يوم
  • اليابان تعلن تقديم دعم بـ 5.4 مليون دولار للأونروا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

12:56 مساءاً


العصر

4:30 مساءاً


المغرب

7:26 مساءاً


العشاء

8:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتقالات واعتداء على فلسطينيين خلال هدم الاحتلال منشأة في بلدة سلوان

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 143
اعتقالات واعتداء على فلسطينيين خلال هدم الاحتلال منشأة في بلدة سلوان

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء 29 أغسطس، منشأة تجارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت عددا من الشبان، واعتدت على أطفال، وأصابت عدة نساء بينهن ثلاث حوامل.

وقالت مصادر محلية، إنه عُرف من المعتقلين: أحمد سمرين عوض (46 عاما)، وعز سمرين (30 عاما)، وطارق الرويضي ( 23 عاما).

وأفاد مركز عين اللوزة الطبي بوقوع سبع إصابات نتيجة الضرب المبرح خلال تنفيذ عملية الهدم في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وبالاعتداء بغاز الفلفل والقنابل الصوتية الحارقة، لافتاً الى إصابة ثلاث نساء حوامل (كُنّ في مراجعة طبية للمركز الطبي الملاصق للمنشأة المهدومة "مطبعة")، ما استدعى نقلهن للعلاج الفوري.

يذكر أن المنشأة التي هدمت بحجة عدم الترخيص هي "مطبعة" تعود لعائلة سمرين".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers