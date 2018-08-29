حماس: تصريحات عباس تعكس ثقافة فتح في التعايش مع الاحتلال

قال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس: إن "تصريحات عباس حول رغبته إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي تصريحات شخصية لا تمثل شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أبو زهري في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الأربعاء 29 أغسطس: إن "هذه التصريحات تعكس ثقافة قيادة حركة فتح القائمة على أساس التطبيع والتعايش مع الاحتلال"، وفق قوله.

ووفق وسائل إعلام عبرية، نقلت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله: إنه "يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وسيتم المحافظة على الأمن فيها من قوات شرطية وليس قوات عسكرية".

وأضاف عباس: "أنا أريد دولة فلسطينية في حدود 67 بدون جيش. أريد رجال شرطة يحملون العصي وليس السلاح. بدل الطائرات والدبابات. أفضّل إقامة المدارس والمستشفيات وتخصيص الميزانيات والموارد للمؤسسات الاجتماعية"، وفق ما نقلته القناة عن مسؤولين صهاينة حضروا الاجتماع.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس عباس جاءت خلال اجتماعه مع عدد من الأكاديميين الصهاينة في مقر الرئاسة برام الله أمس الثلاثاء.