Responsive image

28º

29
أغسطس

الأربعاء

26º

29
أغسطس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية بتهمة اختلاس أموال
     منذ 12 ساعة
  • العراق.. مقتل سبعة أشخاص بينهم جنديان في تفجيربـ"محافظة الأنبار"
     منذ 13 ساعة
  • الصين.. مصرع سبعة أشخاص إثر غرق سفينة شحن
     منذ 13 ساعة
  • 7 قتلى من الجيش العراقي والحشد العشائري في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بمدينة القائم الواقعة على الحدود السورية
     منذ 13 ساعة
  • الإعدام شنقا لـ 6 معتقلين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"
     منذ يوم
  • اليابان تعلن تقديم دعم بـ 5.4 مليون دولار للأونروا
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:25 صباحاً


الظهر

12:56 مساءاً


العصر

4:30 مساءاً


المغرب

7:26 مساءاً


العشاء

8:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: تصريحات عباس تعكس ثقافة فتح في التعايش مع الاحتلال

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 164
حماس: تصريحات عباس تعكس ثقافة فتح في التعايش مع الاحتلال

قال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس: إن "تصريحات عباس حول رغبته إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي تصريحات شخصية لا تمثل شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أبو زهري في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الأربعاء 29 أغسطس: إن "هذه التصريحات تعكس ثقافة قيادة حركة فتح القائمة على أساس التطبيع والتعايش مع الاحتلال"، وفق قوله.

ووفق وسائل إعلام عبرية، نقلت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله: إنه "يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وسيتم المحافظة على الأمن فيها من قوات شرطية وليس قوات عسكرية".

وأضاف عباس: "أنا أريد دولة فلسطينية في حدود 67 بدون جيش. أريد رجال شرطة يحملون العصي وليس السلاح. بدل الطائرات والدبابات. أفضّل إقامة المدارس والمستشفيات وتخصيص الميزانيات والموارد للمؤسسات الاجتماعية"، وفق ما نقلته القناة عن مسؤولين صهاينة حضروا الاجتماع.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس عباس جاءت خلال اجتماعه مع عدد من الأكاديميين الصهاينة في مقر الرئاسة برام الله أمس الثلاثاء.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers