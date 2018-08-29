محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الكاتبة لمى خاطر للمرة الثامنة

مددت المحكمة العسكرية للاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء 29 أغسطس، اعتقال الكاتبة الصحفية الأسيرة لمى خاطر (42 عامًا) من محافظة الخليل، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

وقال حازم الفاخوري، زوج الأسيرة، عبر صفحته على "فيسبوك": إن الاحتلال مدد توقيف زوجته لمى خاطر للمرة الثامنة 8 أيام بطلب من النيابة، وعليه تكون محكمتها يوم الأربعاء.

وتحدث عن أجواء جلسة المحكمة، قائلا: "ثلاث دقائق كانت مدّة لقائنا بلمى داخل المحكمة اختصرت 25 عاما قضيتُها بصحبتها. حاولت خلالها أن أبعث لها تحيات كل إنسان سأل عنها، حاولت أن أنقل لها مشاعر كل إنسان تضامن معها".

وأضاف "لمى كانت بصحة جيدة ومعنويات عالية، شعرت بسعادتها بصحبتها لأخواتها الأسيرات، ولخروجها من التحقيق"، مشيرا إلى أنها أرسلت تحياتها وسلاماتها للجميع، وشكرت كل من سأل عنها وتضامن معها.

ونقلت قوات الاحتلال الأسيرة الصحفية لمى خاطر قبل يومين من زنازين عسقلان إلى سجن هشارون.

وتعرضت الأسيرة خاطر لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل في معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها في 24 من يوليو 2018.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر؛ ورغم قسوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات لا تزال متواصلة بحقها، إلا أنها ترفض الاعتراف بالتهم الموجهة لها.

من الجدير ذكره أن الأسيرة خاطر متزوجة، ولها خمسة أبناء.