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حماس:اذا اجبرنا سنسلم صواريخنا فوق روؤس الاحتلال

منذ 2 يوم
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حماس:اذا اجبرنا سنسلم صواريخنا فوق روؤس الاحتلال

اكدت حركة حماس، انها اذا اجبرت على تسليم صواريخها فسوف تسلمها في مستوطنة غوش دان فوق روؤس الاحتلال الاسرائيلي

قال قائد الحركة الاسلامية حماس في غزة يحيى السنوار، ان الحركة لا تريد المواجهة العسكرية ولكن لا تخشاها وقد جهزت نفسها جيدا خلال الأعوام الأخيرة والنتائج التي يمكن ان تحققها في أي مواجهة ستكون مبهرة.

واضاف ان ما اطلقته المقاومة في واحد وخمسين يوما بالحرب الأخيرة يمكن أن تطلقه في خمسة دقائق خلال أي عدوان.

وقال قائد الحركة في غزة "قررنا أن ننهي الحصار المفروض على شعبنا الذي من حقه أن يحيا حياة كريمة".

وبشان المصالحة قال السنوار ان حماس استلمت رد فتح على الورقة المصرية وهو أسوأ من ردها على الورقة الأولى، مشيرا الى انه "بعد أسبوعين من الآن سيتضح مستقبل التهدئة وفي منتصف أكتوبر القادم سيشعر المواطن في غزة بالتغيير الايجابي".

واضاف السنوار انه "حدث حراك وقدمت مقترحات بملف الجنود الأسرى وقد يكون هناك حراك ما في الفترة المقبلة بالتوازي مع ملف التهدئة". موضحا انه "لا يوجد حتى الآن نص نهائي للتهدئة وما يتم تداوله أفكار ومقترحات".

كما كشف السنوار عن تورط جهاز المخابرات الفلسطيني في محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في أكتوبر الماضي.

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