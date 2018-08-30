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57 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 172
57 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أغلقت الشرطة الصهيونية "باب المغاربة" في المسجد الأقصى، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية التي شارك فيها 57 مستوطنًا صهيونيًّا.

وذكر مسئول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال سمحت لـ 57 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى من "باب المغاربة".

وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة رافقت المستوطنين خلال اقتحامهم، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية علنية قرب "باب الرحمة"، رغم اعتراض حراس المسجد على ذلك.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين بجولة اقتحام ثانية، تبدأ عقب الانتهاء من صلاة الظهر في المسجد الأقصى.

ولا تقبل دائرة الأوقاف الإسلامية في هذه الاقتحامات، عادّة بأنها تتم بالقوة من الشرطة الصهيونية.

وما زالت الشرطة الصهيونية تدقق وتفحص هويات الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى بالتزامن مع تلك الاقتحامات، وتُلاحق كل من يتصدّى للمستوطنين.

 

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