الاحتلال يهدم منزلًا بالنقب المحتل

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الخميس 30 أغسطس، منزل المواطن عاكف أبو قويدر في قرية الزرنوق بالنقب الفلسطيني المحتل.

وقال شقيق صاحب المنزل أمير أبو قويدر: "المنزل كان مأهولاً ويؤوي شقيقي وزوجته وولديهما وهو بمساحة 120- 130 مترًا، وأُنشئ قبل أكثر من خمس سنوات".

وأوضح أن الهدم كان بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي ترفض سلطات الاحتلال منح تراخيص لبناء المنازل، وتستهدف الوجود الفلسطيني، وتعمل على اقتلاعه من أرضه.

وأضاف أن "هذه الجريمة تضاف إلى جرائم أخرى تؤكد طبيعة العصابة التي تدير الحكومة الإسرائيلية وعدائها للفلسطينيين بالبلاد، ونحن ليس أمامنا أي خيار آخر سوى الصمود والثبات هنا في أرض وطننا".