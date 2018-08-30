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دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الشهر المقبل

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 138
دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الشهر المقبل

دعت ما تسمى بـمنظمة "طلاب لأجل الهيكل" أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر سبتمبر المقبل.

ونشرت هذه المنظمة المتطرفة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية المتشددة.

وجاء في بعض أوراق ألصقتها هذه الجماعة المتطرفة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة.

وقال رئيس المنظمة اليهودية المتطرفة "طلاب لأجل الهيكل" المتطرف "طل كوفل": إن "هذا النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في (جبل الهيكل)".

يذكر أن الشهر المقبل سيشهد أطول مدّة أعياد عبرية خلال العام الجاري، وعادة ما يكون فيها المسجد الأقصى نقطة الاستهداف الرئيسة فيها لعربدات عصابات المستوطنين.

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