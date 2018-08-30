Responsive image

28º

30
أغسطس

الخميس

26º

30
أغسطس

الخميس

 خبر عاجل
  • قدم: الإسباني سيرخيو راموس أفضل مدافع في أوروبا لموسم 2017-2018
     منذ حوالى ساعة
  • الأردن يقود جمع المال لأونروا بعد خفض التمويل الأمريكي
     منذ 2 ساعة
  • تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص "أوبر وكريم" لـ11 أكتوبر
     منذ 6 ساعة
  • وصول عدد من القوات الأمريكية مصر للمشاركة فى تدريبات النجم الساطع 2018
     منذ 8 ساعة
  • التعليم العالي: 11 ألف طالب بالدور الثاني سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق
     منذ 8 ساعة
  • توغل "صهيوني" محدود شرقي غزة
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:00 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

12:55 مساءاً


العصر

4:30 مساءاً


المغرب

7:24 مساءاً


العشاء

8:54 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتقال 3 شبان فلسطينيين بدعوى حيازتهم عبوات ناسفة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 164
اعتقال 3 شبان فلسطينيين بدعوى حيازتهم عبوات ناسفة

اعتقلت قوة عسكرية من قوات الاحتلال الإحتلال الصهيوني، اليوم الخميس 30 أغسطس ،3 شبان فلسطينيين قرب قرية دير الخطيب القريبة من رام الله.

وذلك بحجة حملهم عبوتين ناسفتين، وتم نقلهم للتحقيق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers