اعتقال 3 شبان فلسطينيين بدعوى حيازتهم عبوات ناسفة

اعتقلت قوة عسكرية من قوات الاحتلال الإحتلال الصهيوني، اليوم الخميس 30 أغسطس ،3 شبان فلسطينيين قرب قرية دير الخطيب القريبة من رام الله.

وذلك بحجة حملهم عبوتين ناسفتين، وتم نقلهم للتحقيق.