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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب نابلس

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 152
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب نابلس

أفاد الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي ، اليوم الخميس  30 أغسطس ، أن
 المستوطنون الصهاينه نصبوا خياما وبركسات في أراضي بلدة قريوت جنوب نابلس، في خطوة تهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأضاف أن " كما نصبوا مؤخرا خمس خيام وبركسات، وبدأوا بالاعداد لاقامة حظائر للماشية، بين مستوطنتي "شيلو" و"عيليه".

واشار القريوتي الى أن هؤلاء المستوطنين هم ممن تم اجلاؤهم عن من مستوطنة "عمونا" المخلاة، حيث يسعون لاقامة بؤرة استيطانية جديدة، يمكن أن تشكل نواة لمستوطنة تربط ما بين مستوطنتي "عيليه" و"شيلو"، وتتوسع في اراضي المواطنين الواقعة في تلك المنطقة، لتشكل مع باقي المستوطنات الاخرى تجمعا استيطانيا كبيرا.

ولفت الى أن قطعان الماشية التي يملكها المستوطنون، ترعى في أراضي المواطنين، المزروعة مساحات كبيرة منها بأشجار الزيتون الرومية.

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