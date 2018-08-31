الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الثالثة والعشرين ضمن مسيرات العودة

أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم الجمعة 31 أغسطس ،بيانًا بشأن فعاليات الجمعة الثالثة والعشرين على التوالي، مؤكدة على إصرار الفلسطينيين على كسر الحصار الصهيوني عن قطاع غزة ، ورفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية .

وأطلقت الهيئة ، شعار "جمعة مسيراتنا مستمرة"، وذلك "تحديا لمحاولات الاحتلال إفشال المسيرات، وتأكيدا للتمسك بالأهداف التي انطلقت لأجلها؛ برفع الظلم عن شعبنا المحاصر".

وقالت الهيئة في البيان إنه "ما كان لشعب أن يهدأ غضبه ويلقي سلاحه جانبا وهو تحت احتلال وعدوان وحصار وظلم وتآمر"، موضحة أن الـ"خاسر من يضع حقه ويتوسل جلاده، وحقه أقوى من إرهاب جلاده، وأمضى من سنوات الاحتلال والعدوان".

وأشار بيان الهيئة ، إلى أن الشعب الفلسطيني "جسد إرادة المقاتل الذي لم ولن ينحني أبدا إلا ليزرع قنبلة تقطع كل قدم تتعدى على حقوقه وكرامته"من خلال مسيرات العودة .



وأشادت بالجهود كافة، التي "تسعى لكسر الحصار عن شعبنا"، مشددة في الوقت ذاته، على تمسك الفصائل الفلسطينية بمعادلة" التهدئة مقابل كسر الحصار، والالتزام بها ما التزم العدو بها".

وأوضحت أن "الجميع عبر وبموقف واحد؛ أن كسر الحصار ورفع العقوبات عن غزة؛ هو حق طبيعي وليس منة من أحد، كما أن استمرار المقاومة والإعداد للمواجهة هو حق لكل الشعوب المحتلة".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم، التي تبدأ عقب صلاة العصر، في مخيمات العودة الخمس المنتشرة بالقرب من الخط العازل شرقي قطاع غزة.