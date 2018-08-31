Responsive image

25º

31
أغسطس

الجمعة

26º

31
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 606 جنيهات
     منذ 3 ساعة
  • الليرة ترتفع بعد قرار خفض الضريبة على الودائع
     منذ 3 ساعة
  • موقع إخباري جزائري: بوتفليقة حالته "سيئة جدًا" وتم نقله للعناية المركزة
     منذ 3 ساعة
  • موت 3 عمال وإصابة 8 في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي ببني سويف
     منذ 3 ساعة
  • مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي
     منذ 7 ساعة
  • انفجارات تهز العاصمة الليبية "طرابلس"
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:00 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

12:55 مساءاً


العصر

4:29 مساءاً


المغرب

7:23 مساءاً


العشاء

8:53 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مركز دراسات: 19 شهيدًا فلسطينيا بأغسطس واستمرار احتجاز 28 شهيدًا

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 117
مركز دراسات: 19 شهيدًا فلسطينيا بأغسطس واستمرار احتجاز 28 شهيدًا

قال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 19 شهيدًا ارتقوا باعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر أغسطس الجاري، بينهم 4 أطفال.

وأوضح المركز في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الجاري، الذي أصدره الجمعة 31 أغسطس، أن من بين الشهداء ومن بين الشهداء 17 فلسطينيا قتلتهم سلطات الاحتلال على حدود غزة خلال مسيرات العودة السلمية والغارات الجوية والقصف المدفعي، بالإضافة إلى شهيد في الضفة الغربية، وآخر من مدينة أم الفحم.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في ثلاجاتها جثامين 28 شهيداً من الضفة وغزة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers