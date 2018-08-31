مركز دراسات: 19 شهيدًا فلسطينيا بأغسطس واستمرار احتجاز 28 شهيدًا

قال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 19 شهيدًا ارتقوا باعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر أغسطس الجاري، بينهم 4 أطفال.

وأوضح المركز في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الجاري، الذي أصدره الجمعة 31 أغسطس، أن من بين الشهداء ومن بين الشهداء 17 فلسطينيا قتلتهم سلطات الاحتلال على حدود غزة خلال مسيرات العودة السلمية والغارات الجوية والقصف المدفعي، بالإضافة إلى شهيد في الضفة الغربية، وآخر من مدينة أم الفحم.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في ثلاجاتها جثامين 28 شهيداً من الضفة وغزة.