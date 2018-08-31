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ألمانيا تتعهد زيادة تمويلها لـ"الأونروا"

منذ 3 ساعة
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ألمانيا تتعهد زيادة تمويلها لـ"الأونروا"


أعلن  وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، اليوم الجمعة 31 أغسطس ، أن بلاده تتعهد بزيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، ردًا على تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها.


وقال وزير الخارجية في خطاب إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،  إن أزمة تمويل الأونروا "تزيد من حالة الشك وعدم اليقين"، مضيفا أن "ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها"، وفق تعبيره.

و قال ماس إن بلاده قدمت 81 مليون يورو (94 مليون دولار) للوكالة العام الجاري حتى الآن، وإنها مستعدة لزيادة إسهاماتها دون أن يعلن رقما.

وتابع الوزير الألماني: "من الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة"، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع "أساس مالي مستدام للوكالة".

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