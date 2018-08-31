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إصابة عشرات الفلسطينيين إثر فض قوات الاحتلال لمسيرة في رام الله

منذ 2 ساعة
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إصابة عشرات الفلسطينيين إثر فض قوات الاحتلال لمسيرة في رام الله

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة 31 أغسطس ، بإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز على مسيرة سلمية انطلقت في قرية (رأس كركر) غرب رام الله، تنديدا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي  في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني.
 
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محاولة لفض المواطنين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف - الذي تواجد في المسيرة - "إن هذه المعركة ستتواصل حتى يتم إفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وطردهم منها ما هو الحال في عدة مناطق وعلى رأسها قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة".

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