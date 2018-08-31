حماس: مسيرات العودة ستجبر قوات الاحتلال على رفع حصارها عن غزة

أكد الناطق باسم الحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع ، في بيان صادر عن اليوم الجمعة31 أغسطس ، إن مسيرات "العودة" ستجبر قوات الاحتلال الصهيوني على رفع حصارها المستمر عن قطاع غزة منذ 2006.



وأوضح أن "المقاومة بكل أشكالها ستبقى خيار شعبنا الاستراتيجي في مواجهة الاحتلال الصهيوني وتحقيق حلم العودة والتحرير".

وأشار القانوع أن "المسيرات ستظل مستمرة في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت حق العودة".

وأوضح القانوع أن مسيرات العودة "أكدت على قدرة شعبنا في مواجهة صفقة القرن (طرح أمريكي غير معلن بشأن القضية الفلسطينية) وعبّرت عن وحدته الوطنية ميدانيًا وسياسيًا".