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اندلاع حريق في مستوطنات الصهاينة بفعل الطائرات الورقية

منذ 5 ساعة
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اندلاع حريق في مستوطنات الصهاينة بفعل الطائرات الورقية

اندلع حريق في كيبوتس بئيري شرق مخيم البريج اليوم الجمعة 31 أغسطس ، جراء إطلاق متظاهرين بسيرات العودة وكسر الحصار بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وهرعت قوات الاحتلال الصهيونية  للمكان وتمكنت من إطفاء الحريق.

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