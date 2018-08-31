اندلاع حريق في مستوطنات الصهاينة بفعل الطائرات الورقية

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منذ 5 ساعة

اندلع حريق في كيبوتس بئيري شرق مخيم البريج اليوم الجمعة 31 أغسطس ، جراء إطلاق متظاهرين بسيرات العودة وكسر الحصار بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وهرعت قوات الاحتلال الصهيونية للمكان وتمكنت من إطفاء الحريق.