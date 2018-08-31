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لجان المقاومة: صبرنا لن يطول إذا لم يرفع الحصار والعقوبات عن غزة

منذ 4 ساعة
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لجان المقاومة: صبرنا لن يطول إذا لم يرفع الحصار والعقوبات عن غزة

أكدت لجان المقاومة أنها لن تتوانى عن خوض معركة كسر الحصار عن غزة بالوسائل كافة.

وقالت اللجان في بيانٍ مقتضبٍ لها اليوم الجمعة 31 أغسطس: "صبرنا لن يطول إذا لم ترفع العقوبات والحصار عن شعبنا في القطاع".

وأضافت "لن نسمح باستمرار معاناة أهلنا، ولن نتوانى عن خوض معركة كسر الحصار بالوسائل كافة".

وتابعت: "صواريخنا جاهزة لتطال الأهداف الصهيونية كافة على امتداد أرض فلسطين المحتلة".

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 12 عاما، وعقوبات جماعية فرضتها سلطة فتح في إبريل 2017.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، حراكا لم يستكمل من مصر وجهات دولية وعربية، من أجل إعادة تثبيت تهدئة 2014 في قطاع غزة، وتخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.

 

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