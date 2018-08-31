نيران الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

فتحت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة 31 أغسطس، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر وسط قطاع غزة وشماله.

وقالت مصادر محلية إن زوارق بحرية الاحتلال حاولت إغراق قوارب فلسطينية أثناء عمل أصحابها في صيد الأسماك على بعد 3 أميال غرب المنطقة الوسطى لقطاع غزة؛ حيث لاحقتها واستهدفتها بالنيران الحية ومضخات المياه؛ ما أدى إلى اختلال توازنها قبل فرارها من المكان باتجاه الشاطئ.

من جانبه أفاد صيادان فلسطينيان بتعرضهما للاعتداء من زورق حربي تابع للاحتلال من طراز "طراد" قبالة الشواطئ الشمالية لقطاع غزة؛ حيث فتح جنود الاحتلال النيران على قاربهما ما اضطرهما إلى التحرك باتجاه الجنوب، لتستمر المطاردة لقرابة ستة كيلومترات بحرية.

وأضاف الصيادان أن قوات الاحتلال أمرتهما بالتوقف وحاولت إغراق مركبهما باستخدام مضخة المياه التي أدى ضغط المياه المندفع منها إلى سقوط أحد الصيادين في البحر على مسافة 12 مترا من القارب، ويتعرّض مجددا في عرض البحر إلى محاولة صهيونية لإغراقه بتوجيه المضخة نحوه مباشرة.

وتسبّب الاعتداء الصهيوني بأضرار مادية تمثلت بتعطّل المركب وأجهزته، بالإضافة إلى هواتف الصيادين.

ويعمل نحو أربعة آلاف فلسطيني في مجال صيد الأسمال في قطاع غزة؛ يعاني أغلبهم من أوضاع اقتصادية متردية جرّاء الانتهاكات الصهيونية التي يتعرضون لها بشكل متكرّر؛ ومنها منع الصيد في المناطق التي تتوفر فيها الثروة السمكية.

وتنفّذ قوات جيش الاحتلال اعتداءات متكرّرة بحق الصيادين الفلسطينيين؛ تتنوع بين إطلاق النار المباشر صوبهم والاعتقال ومصادرة المراكب وغيرها.