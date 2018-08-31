خطيب الأقصى: الاحتلال يستغل العامل الزمني لبناء المستوطنات

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو اسنينة، اليوم الجمعة 31 أغسطس ، خلال خطبة الجمعة ،رغم التنازلات التي ليس لها حد فإن الأمور تزداد سوءًا يوم بعد يوم، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل العامل الزمني في بناء المستوطنات وبشكل جنوني.

وأوضح إن "الضغوط ما زالت تراوح مكانها بعدم الاعتراف بحقوقنا وعدم الإفراج عن الأموال المجمدة لصالحهم وقطع ما يسمى بالمساعدات الأمريكية".

وخاطب الإدارة الأمريكية بقوله: "لا نريد مساعداتكم ومواقفكم أصبحت مكشوفة لدى العالم بأسره".

وحذر من أن "يسود المنطقة مستقبل مظلم في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة "للكيان الصهيوني "