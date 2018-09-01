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فتح: "وفد من المخابرات المصرية يصل رام الله لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية"

منذ 2 ساعة
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فتح: "وفد من المخابرات المصرية يصل رام الله لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية"

قالت حركة "فتح" أن وفدًا رفيع المستوى من المخابرات المصرية، يصل مدينة "رام الله" اليوم السبت، لبحث ملف المصالحة بين حركتي "حماس، فتح".
وقال "أسامة القواسمي" المتحدث باسم حركة فتح، إن زيارة الوفد تأتي بناءً على اتصال بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس ونظيره عبد الفتاح السيسي.

وتابع القواسمي: "أثناء الاتصال بين الرئيسين كان هناك حديث معمق وإيجابي نحو المضي قدمًا في ملف المصالحة الفلسطينية، خاصة من النقطة التي انتهت إليها في مارس من العام الجاري".


وكانت فصائل فلسطينية، أجرت قبل عيد الأضحى مشاورات مع الجانب المصري بالقاهرة بشأن مقترح لتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن  فلسطين تُعاني من انقسام سياسي  منذ 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

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