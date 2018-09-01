اليوم..الزمالك يواجه إنبي ضمن مباريات الدوري الممتاز

يواجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، مظيرة إنبي فى تمام التاسعة مساء اليوم، السبت بملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018-2019.

الزمالك بات يحتل المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وهزيمة وفى الوقت ذاته يحتل فريق إنبى المركز السادس، برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصارين وهزيمتين.

ويضم التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة اليوم كلاً من: محمود جنش فى حراسة المرمى و بهاء مجدى ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد عنتر وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وكاسونجو.