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اليوم..الزمالك يواجه إنبي ضمن مباريات الدوري الممتاز

منذ حوالى ساعة
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اليوم..الزمالك يواجه إنبي ضمن مباريات الدوري الممتاز

يواجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، مظيرة إنبي فى تمام التاسعة مساء اليوم، السبت بملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018-2019.

الزمالك بات يحتل المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وهزيمة وفى الوقت ذاته يحتل فريق إنبى المركز السادس، برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصارين وهزيمتين.

ويضم التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة اليوم كلاً من: محمود جنش فى حراسة المرمى و بهاء مجدى ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد عنتر وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وكاسونجو.

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