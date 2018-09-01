"العدالة والتنمية" التركي.. وقف واشنطن تمويل "أونروا" يدفع الأمور للأسوأ

قال المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، في سلسة تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر"،اليوم السبت 1سبتمبر ، إن قرار واشنطن وقف مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خطوة اتخذت من أجل دفع الأمور نحو الأسوأ ، حيث أنه "نهج يثير زيادة الفوضى في المنطقة والعالم".

وأضاف: "القضية الفلسطينية هي أم كل القضايا، وكل خطوة تمنع التوصل إلى حل عادل لها تؤثر على العالم كله. للأسف الإدارة الأمريكية لا تدعم الحل".

وناشد بأنه "يجب على العالم كله أن يتضامن ضد هذا القرار الظالم، كما هو الحال في القدس، وأفضل رد على ذلك هو زيادة المساعدات المالية للأونروا ، ودعم العدالة السياسية والشرعية، في مواجهة القرار غير المشروع للإدارة الأمريكية.

وأمس الجمعة، أعلنت الإدارة الأمريكية، قطع مساعداتها المالية لوكالة "أونروا"، بالكامل.