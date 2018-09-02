لندن: ملتزمون بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين

أكدت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، اليوم السبت 1سبتمبر ،في تصريح ، نشره الموقع الإلكتروني للحكومة التزامها بدعم وكالة "الأونروا"، واللاجئين الفلسطينيين في عموم الشرق الأوسط.

وقال "بيرت": "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت".

وأضاف "تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميًا خدمات حيوية لملايين اللاجئين".