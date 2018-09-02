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مستوطنون متطرفون يقتحمون قرية فلسطينية جنوب نابلس

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 73
مستوطنون متطرفون يقتحمون قرية فلسطينية جنوب نابلس


أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد 2 سبتمبر، باقتحام عدد من المستوطنين المتطرفين ،قرية عورتا جنوب نابلس ، في منتصف الليلة الماضية ، ، وأدوا طقوسا دينية في مقام "العزير" غرب القرية.

ونقلت وسائل الإعلام عن "هشام عواد" رئيس مجلس قروي عورتا   ، إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية في مقام العزير بجانب المدرسة الثانوية.

وعورتها هي قرية  تبعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة نابلس، فيها 14 مقاما، أحد عشر مقاما داخلها وأغلبها إسلامي، و3 مقامات في المحيط.

ويركز المستوطنون على مقام "العزير" ابن سيدنا هارون، بدعوى أنه مدفون فيه.

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