مستوطنون متطرفون يقتحمون قرية فلسطينية جنوب نابلس



أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد 2 سبتمبر، باقتحام عدد من المستوطنين المتطرفين ،قرية عورتا جنوب نابلس ، في منتصف الليلة الماضية ، ، وأدوا طقوسا دينية في مقام "العزير" غرب القرية.

ونقلت وسائل الإعلام عن "هشام عواد" رئيس مجلس قروي عورتا ، إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية في مقام العزير بجانب المدرسة الثانوية.

وعورتها هي قرية تبعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة نابلس، فيها 14 مقاما، أحد عشر مقاما داخلها وأغلبها إسلامي، و3 مقامات في المحيط.

ويركز المستوطنون على مقام "العزير" ابن سيدنا هارون، بدعوى أنه مدفون فيه.