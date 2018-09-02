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عباس يوافق على كونفدرالية الضفة الغربية والأردن في حال موافقة الكيان الصهيوني

منذ حوالى ساعة
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عباس يوافق على كونفدرالية الضفة الغربية والأردن في حال موافقة الكيان الصهيوني

 

كشفت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأحد، 2 سبتمبر، بأن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ أعضاء الكنيست الصهيوني خلال زياتهم له بأن المبعوثين الأمريكيين غادر كوشنير وجايسون غرينبلات قالا له خلال إحدى اللقاءات معه إن موافق على كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن، وقالت القناة: حينها سألهما عباس "هل إسرائيل موافقة على كونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية؟".. فردا عليه بأنهما لا يعلمان.
وأضاف عباس بأنه التقى الرئيس الامريكي ترامب أربع مرات، وفي كل مرة قال فيها "إنه موافق على حل الدولتين"، وفي سياق منفصل، تابع عباس: "لا توجد لي اتصالات ببنيامين نتنياهو ولكن من حين لآخر ألتقي رئيس الشاباك.
وذكر أنه يقيم علاقات دائمة مع رئيس جهاز الشاباك، الجنرال نداف أرغمان، ويقوم بالتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي، بشكل يومي، وبأن هناك تفاهم ثنائي بنسبة تتخطى الـ 99%، وأفادت القناة العبرية بأن هذه التصريحات قد أدلى بها أبو مازن خلال لقاء أبو مازن بنشطاء حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، وأعضاء كنيست إسرائيليين، من حزبي ميرتس والمعسكر الصهيوني، في المقاطعة بمدينة رام الله.
 

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