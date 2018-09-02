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الأردن يرفض مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين.

منذ 20 دقيقة
عدد القراءات: 99
الأردن يرفض مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين.

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، اليوم الأحد 2سبتمبر ،إن "ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن ، وأن بلادها رافضة لمقترح إنشاء كونفدرالية بالضفة الغربية.


وكان قد أعلن الرئيس الفلسطين، محمود عباس، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه هذه الكونفدرالية، فاشترط عباس أن يكون الكيان الصهيونى  جزءا منها.

وشددت غينمات، التي تشغل حقيبة الإعلام في الحكومة الأردنية، على أن "موقف الأردن من حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ثابت وواضح".

وتعمل إدارة ترامب على تحقيق "صفقة القرن" التي تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازالات مجحفة لصالح القوات الصهيونية ، لا سيما بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة واللاجئين.

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