الاحتلال يُخطر باقتلاع 70 شجرة زيتون في الأغوار الشمالية

أخطرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد 2سبتمبر ، مزارعًا فلسطينيًا باقتلاع أكثر من 70 شجرة زيتون من أرضه في الأغوار الشمالية (شرق القدس المحتلة).

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية، إلى وجود ما يقارب مليون دونم مزروعة بحوالي 12 مليون شجرة زيتون في فلسطين، منها تسعة ملايين ونصف المليون مثمرة، على مساحة تبلغ 85 بالمئة من المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة في فلسطين.

وتستهدف القوات الإسرائيلية والمستوطنين أشجار الزيتون التي تعبّر عن صمود الشعب الفلسطيني، من خلال سرقتها واقتلاعها من جذورها، وزرعها داخل المستوطنان اليهودية.