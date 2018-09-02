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وصول 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضي المقدسة

منذ 37 دقيقة
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وصول 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضي المقدسة


 سيرت شركة مصر للطيران، مساء اليوم الأحد، 2 سبتمبر، 3 رحلات جوية قادمة من ج المدينة المنورة، على متنها 719 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج، وتم  تخصيص رحلات (3287، 3289، 3291)، لنقل الحجاج الفلسطينيين، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الرحلة رقم 3287، كما وصلت الرحلة الثانية 3289 قادمين من المدينة المنورة، تم إنهاء إجراءات وصولهم الحجاج عبر صالة 4، بالمطار، المخصصة للطيران الخاص، على أن تصل الرحلة الثالثة مساء اليوم.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية وسلطات المطار، قامت بتخصيص، صالة 4 بالمطار، لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطينيين، العائدين من الأراضي المقدسة، فضلا عن تخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحي باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية.

 

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