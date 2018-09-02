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إصابة 25 مواطنا إثر قمع الاحتلال على المسير البحري شمال غزة

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 21
إصابة 25 مواطنا إثر قمع الاحتلال على المسير البحري شمال غزة

 

أفاد رئيس لجان اتحاد الصيادين زكريا بكر، مساء اليوم الأحد، 2 سبتمبر، بإصابة 25 مواطنًا بالاختناق وواحدة بطلق ناري بالقدم إثر اعتداء الاحتلال على المسير البحري شمال القطاع الذي انطلق مساء اليوم من شاطئ مدينة غزة في عرض البحر، واعترضته الزوارق الصهيونية بالرصاص الحي، وانطلقت عشرات القوارب من ميناء الصيادين بمدينة غزة، نحو الحدود الشمالية لقطاع غزة، كان على متنها طلاب وجرحى ومتضامنين بهدف كسر المنع الإسرائيلي للصيد في المنطقة العازلة.
وأكدت الهيئة العليا لكسر الحصار إن المسيرات ستبقى مستمرة برا وبحرا حتى كسر الحصار عن قطاع غزة، وحذر طلال ابو ظريفة القيادي في الجبهة الديموقراطية جيش الاحتلال من المساس بالمشاركين في التظاهرة البحرية، وقال أبو ظريفة أن الهيئة العليا قررت التعامل مع المنطقة العازلة في البحر تماما كما يتم التعامل مع المنطقة العازلة على الحدود الشرقية للقطاع غزة.
وأكد خلال كلمة له في مراسم انطلاق الرحلة البحرية السادسة ان الحصار يجب ان يكسر، داعيا الفلسطينيين الى عدم استعجال قطف الثمار، وانطلقت في السابق رحلتان من غزة الى قبرص تم اعتقال ركابهما ثم الافراج عنهم مع بقاء استمرار اعتقال القبطانين فيما نظم الفلسطينيون ثلاث رحلات نحو الحدود الشمالية لقطاع غزة جرى إطلاق النار عليها من قبل الاحتلال.

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