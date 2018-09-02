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العمل الإسلامي يرفض موقف عباس بالموافقة على الكونفدرالية الأردنية

منذ 13 دقيقة
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العمل الإسلامي يرفض موقف عباس بالموافقة على الكونفدرالية الأردنية


عبّر مراد العضايلة الناطق الإعلامي باسم جبهة العمل الإسلامي، مساء اليوم الأحد، 2 سبتمبر، عن رفضه لتصريحات محمود عباس الذي قال فيها "إنه وافق على عرض أمريكي بكونفدرالية مع الأردن والكيان الصهيوني"، وقال العضايلة في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن تصريحات عباس مرفوضة وعليه أن يتوقف عن هذا الهراء، وبدل أن يمارس هذا الدور المشبوه عليه أن يفك الحصار عن قطاع غزة وأن يُطلق يد المقاومة في الضفة الغربية.
وأضاف، "أن السلطة بعد 25 من اللهث وراء وهم الدولة تصطدم اليوم بالجدار الفاصل والحديث عن حلول نهائية على حساب القدس وغياب حق العودة، وأن السلطة اليوم أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الشعب الأردني يرفض أي حديث عن كونفدرالية وأية حلول تعالج مشكلة الاحتلال على حساب الأردن والشعب الفلسطيني.
وأوضح العضايلة أن أي حديث عن هذه المشاريع مرفوضة ويجب تحرير كامل فلسطين، وقال محمود عباس خلال لقائه بوفد إسرائيلي اليوم الأحد في رام الله، "إنه يتفق مع رئيس جهاز الشاباك في 99 % من القضايا"، مضيفا: "أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني اليومي مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وأنا وشعبي نقوم بكل ما هو ممكن حتى لا يتعرض أي صهيوني لأي أذى".
وتابع عباس أنه يلتقى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان شهريا من أجل هذه المسألة، متابعا: "نحن متوافقان على 99% من القضايا، وكشف عباس للوفد الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض عليه برنامجاً سياسياً يعتمد على كونفدرالية فلسطينية أردنية، وردّ عباس: "أنا أوافق على هذه الخطة إذا كانت إسرائيل جزءا من نفس الاتحاد الكونفدرالي".
 

 

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