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قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في بدلة الولجة شمال غربي بيت لحم

منذ حوالى ساعة
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قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في بدلة الولجة شمال غربي بيت لحم

أفادت وكالة "الأناضول التركية ، اليوم الإثنين 3 سبتمبر، بأن جرافات الاحتلال الصهيوني هدمت ثلاثة منازل في بلدة الولجة شمال غربي محافظة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة، فيما هدمت مسكنا في منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل.

وقال شهود عيان ،إن قوت عسكرية اقتحمت البلدة ، وبدأت في عملية هدم منزل المواطن خالد أبو خيار، فيما أجبرت المواطنة حنان الرازم على هدم منزلها بزعم "البناء دون ترخيص". 

وسلمت قوات الاحتلال المواطن "الرازام" إخطارًا يتضمن هدم المنزل ذاتيًا وفي حال عدم تنفيذ الأمر فإن آليات إسرائيلية تهدمه وتتحمل هي كافة التكاليف، فيما حال سكان القرية دون هدم منزل ثالث يعود للمواطن محمد أبو التين، بعد أن تجمعوا داخله، قبل أن يتم تفريقهم وتنفيذ عملية الهدم.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأصيب مواطن بجراح، وعدد آخر بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. 

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